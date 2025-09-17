Скидки
Вассёр поделился ожиданиями от выступления «Феррари» на Гран-при Азербайджана

Вассёр поделился ожиданиями от выступления «Феррари» на Гран-при Азербайджана
Комментарии

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр поделился ожиданиями от выступления команды на предстоящем Гран-при Азербайджана.

«Уикенд в Баку всегда сложен, поскольку трасса сочетает в себе длинные прямые и технически сложный срединный сектор. Гонки непредсказуемы и полны возможностей, поэтому важно сделать всё идеально и сосредоточиться на себе, чтобы по максимуму реализовать шансы.

Команда усердно готовилась к выходным, мы понимаем, что в гонках на городских трассах каждая деталь может иметь значение. Наша цель — собрать всё воедино и достигнуть серьёзного результата с обоими гонщиками», — приводит слова Вассера FormulaPassion.

