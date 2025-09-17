Расписание трансляций Гран-при Азербайджана — 2025

С 19 по 21 сентября в Баку (Азербайджан) пройдет 17-й этап нынешнего сезона Формулы-1.

Все заезды гоночного уикенда можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Также эфир будет доступен в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Италии покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в России не запланировано. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 Гран-при Азербайджана — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 19 сентября:

11:30. Первая тренировка Гран-при Азербайджана;

15:00. Вторая тренировка Гран-при Азербайджана.

Суббота, 20 сентября:

11:30. Третья тренировка Гран-при Азербайджана;

15:00. Квалификация Гран-при Азербайджана.

Воскресенье, 21 сентября:

14:00. Гонка Гран-при Азербайджана.