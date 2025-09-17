«Первым приходит на ум». Ральф Шумахер сказал, кого мог бы подписать «Мерседес»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик немец Ральф Шумахер считает, что «Мерседесу» стоит задуматься о подписании испанца Карлоса Сайнса-младшего.

«На рынке сейчас нет никого крупного, о ком можно было бы сказать: «Он определённо нужен мне». Большинство уже разобрано. Очевидно, Тото Вольф невысокого мнения о Боттасе, иначе бы он оставил его. Простите, но об этом нужно сказать.

Ситуация с Джорджем Расселлом удивляет, но в какой-то момент произойдёт поворот, и станет понятно, почему они так тянут. Как по мне, «Мерседес» должен быть рад ему, альтернативы нет. Поэтому им нужно продержать его ещё год, а затем подумать. Сайнс будет доступен в любой момент. Он определённо первый, кто приходит на ум», — сказал Шумахер на YouTube-канале Formel 1.