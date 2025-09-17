Появились первые фото нового российского электромобиля. Его называют конкурентом Tesla

На официальном сайте премии «Лучший промышленный дизайн России» опубликованы фотографии прототипа будущего электромобиля «Молния», в основе которого отечественная универсальная модульная платформа. Отмечается, что автомобиль будет аналогом таких моделей, как Tesla Model 3, Zeekr 007 и BYD Han.

Прототип электромобиля «Молния» Фото: design-prom.ru

«Молния» разрабатывается как пятиместный седан D-класса, при этом не менее 70% компонентов электромобиля локализованы. Одна из особенностей проекта — интеграция автомобиля в цифровую городскую инфраструктуру, что, по замыслу создателей, станет одним из конкурентных преимуществ новинки в сравнении с зарубежной техникой.

Кроме того, указывается, что в оформлении интерьера будут использоваться экологичные материалы, а также российское программное обеспечение, что избавит производителей от зависимости от иностранных аналогов.

Авторы проекта, согласно тексту на сайте премии, постарались сохранить характерные элементы дизайна автомобилей «Москвич» прошлых лет, а сам автомобиль станет отражением духа города Москвы. Технические подробности машины не сообщаются.