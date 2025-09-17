Скидки
Авто Новости

Появились первые фото нового российского электромобиля. Его называют конкурентом Tesla

Появились первые фото нового российского электромобиля. Его называют конкурентом Tesla
Прототип электромобиля «Молния»
На официальном сайте премии «Лучший промышленный дизайн России» опубликованы фотографии прототипа будущего электромобиля «Молния», в основе которого отечественная универсальная модульная платформа. Отмечается, что автомобиль будет аналогом таких моделей, как Tesla Model 3, Zeekr 007 и BYD Han.

Прототип электромобиля «Молния»

Прототип электромобиля «Молния»

Фото: design-prom.ru

«Молния» разрабатывается как пятиместный седан D-класса, при этом не менее 70% компонентов электромобиля локализованы. Одна из особенностей проекта — интеграция автомобиля в цифровую городскую инфраструктуру, что, по замыслу создателей, станет одним из конкурентных преимуществ новинки в сравнении с зарубежной техникой.

Прототип электромобиля «Молния»

Прототип электромобиля «Молния»

Фото: design-prom.ru

Кроме того, указывается, что в оформлении интерьера будут использоваться экологичные материалы, а также российское программное обеспечение, что избавит производителей от зависимости от иностранных аналогов.

Прототип электромобиля «Молния»

Прототип электромобиля «Молния»

Фото: design-prom.ru

Авторы проекта, согласно тексту на сайте премии, постарались сохранить характерные элементы дизайна автомобилей «Москвич» прошлых лет, а сам автомобиль станет отражением духа города Москвы. Технические подробности машины не сообщаются.

