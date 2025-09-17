Скидки
Сайнс: на месте Хэмилтона перешёл бы в «Феррари» ещё раньше

Сайнс: на месте Хэмилтона перешёл бы в «Феррари» ещё раньше
Комментарии

Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс-младший высказался о переходе в «Феррари» семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона.

«На его месте я бы перешёл в «Феррари» ещё раньше. Я бы присмотрелся к «Феррари», чтобы насладиться последними годами своей карьеры», — приводит слова Сайнса DAZN Espana.

Напомним, Хэмилтон стал пилотом «Феррари» в 2025 году, сменив Сайнса. После 16 этапов нынешнего сезона британец занимает шестое место.

Ранее четырехкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен объяснил трудности Хэмилтона в «Феррари».

Льюис Хэмилтон покрутил «пончики» на «Феррари» в Милане:

