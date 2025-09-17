Скидки
Авто Новости

Зак Браун оценил возможность участия Пиастри и Норриса в «24 часах Ле-Мана»

Зак Браун оценил возможность участия Пиастри и Норриса в «24 часах Ле-Мана»
Комментарии

Глава «Макларена» Зак Браун заявил, что пилоты команды Ландо Норрис и Оскар Пиастри в будущем могут выступить в легендарной гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана».

«У нас есть пара пилотов [для участия в WEC], которых мы пока не объявили. Думаю, мы будем использовать формулу с двумя пилотами для каждой машины, а затем возьмём третьего для Ле-Мана и Катара. И, возможно, резервиста. Наблюдая за гонками и общаясь с пилотами, мы пришли к выводу, что состав из двух пилотов – наилучший вариант. Очевидно, это не работает для Ле-Мана, а Катар идёт 10 часов.

Пиастри и Норрис в Ле-Мане? Я говорил с ними об этом. В будущем это определённо будет возможно», — сказал Браун в интервью European Le Mans Series.

