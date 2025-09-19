Скидки
Формула-1, Гран-при Азербайджана: пятничные тренировки, онлайн-трансляция

В пятницу, 19 сентября, состоятся пятничные тренировки 17-го этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Азербайджана. Начало первой сессии запланировано на 11:30 мск, второй — на 15:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведет текстовые онлайн-трансляции свободных практик, которые будут доступны по ссылкам ниже:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Свободная практика 1
19 сентября 2025, пятница. 11:30 МСК
Не началось

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Свободная практика 2
19 сентября 2025, пятница. 15:00 МСК
Не началось

В настоящий момент лидером в личном зачете является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе австралийца 324 очка. На второй позиции располагается еще один представитель «Макларена» британец Ландо Норрис, на его счету 293 очка. Замыкает топ-3 пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен (205 очков).

