Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Албон вышел на третье место по числу стартов за «Уильямс». До лидера — 13 Гран-при

Албон вышел на третье место по числу стартов за «Уильямс». До лидера — 13 Гран-при
Комментарии

Пилот Формулы-1 Алекс Албон стал третьим в истории «Уильямса» по количеству стартов за команду. Об этом сообщает пресс-служба британской команды в Х.

29-летний гонщик на последнем Гран-при обошёл по этому показателю бывшего итальянского гонщика Риккардо Патрезе (81). На второй строчке располагается немец Ральф Шумахер (94), рекорд принадлежит британцу Найджелу Мэнселлу (95).

На прошедшем Гран-при Италии Албон занял седьмое место. В общем зачёте гонщик поднялся на то же седьмое место, опередив представителя «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Лидером по-прежнему остаётся гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

Материалы по теме
Общий зачёт Формулы-1: Норрис сократил отставание от Пиастри, Албон обошёл Антонелли
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android