Албон вышел на третье место по числу стартов за «Уильямс». До лидера — 13 Гран-при

Пилот Формулы-1 Алекс Албон стал третьим в истории «Уильямса» по количеству стартов за команду. Об этом сообщает пресс-служба британской команды в Х.

29-летний гонщик на последнем Гран-при обошёл по этому показателю бывшего итальянского гонщика Риккардо Патрезе (81). На второй строчке располагается немец Ральф Шумахер (94), рекорд принадлежит британцу Найджелу Мэнселлу (95).

На прошедшем Гран-при Италии Албон занял седьмое место. В общем зачёте гонщик поднялся на то же седьмое место, опередив представителя «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Лидером по-прежнему остаётся гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.