40-летний Льюис Хэмилтон объяснил, почему до сих пор не завёл семью

Семикратный чемпион мира пилот команды «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил о том, что любовь к Формуле-1 стала главной причиной, почему он так и не завёл семью за время гоночной карьеры.

«Мои приоритеты исходили из моей любви к Формуле-1. Любовь моей жизни — это Формула-1. Я люблю эту работу больше, чем практически всё», — приводит слова Хэмилтона L'Equipe.

Напомним, на Гран-при Италии, который прошёл с 5 по 7 сентября на Национальном автодроме в Монце, Льюис Хэмилтон занял шестое место. В личном зачёте Формулы-1 звёздный англичанин занимает также шестое место с результатом в 117 очков. Команда «Феррари» в Кубке конструкторов находится на втором месте. Лидирует «Макларен» с результатом в 617 очков.