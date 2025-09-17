Макс Ферстаппен намерен принять участие в гонке «24 часа Нюрбургринга» в 2026 году

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен изъявил желание стать первым чемпионом Формулы-1, который примет участие в престижной гонке на выносливость «24 часа Нюрбургринга» в 2026 году. Об этом сообщает RTL.

Напомним, ранее Ферстаппен выступил в субботней гонке на «Нордшляйфе» в составе своей команды «Ферстаппен.ком» под 980-м номером.

Макс выступал на «Порше Кайман» с двигателем, ограниченным по мощности до 300 л. с., поскольку нидерландец не получил нужную для выступления в классе GT3 на «Нюрбургринге» лицензию. По итогам своего стинта Макс преодолел необходимую для повышения лицензии дистанцию, заняв девятое место в зачёте с отставанием в два круга.

Спустя несколько часов после гонки Ферстаппен получил необходимую лицензию для выступления в гонках на выносливость на «Северной петле».