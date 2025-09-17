Хельмут Марко оценил желание Ферстаппена принять участие в гонке «24 часа Нюрбургринга»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о желании звёздного пилота команды Макса Ферстаппена стать первым чемпионом Формулы-1, который примет участие в престижной гонке на выносливость «24 часа Нюрбургринга» в 2026 году.

«Я считаю фантастическим, что гонщик Формулы-1, у которого есть множество других обязательств, помимо гонок, с таким энтузиазмом уделяет время чему-то подобному.

«Нюрбургринг» и «Нордшляйфе», конечно же, завораживают каждого гонщика. Когда наша машина была неконкурентоспособной, это была его главная страсть.

Является ли Макс хорошим кандидатом для участия в «24 часах Нюрбургринга»? Уверен, он будет бороться и будет претендовать на победу в общем зачёте», — сказал Марко в интервью RTL.

Напомним, ранее Ферстаппен выступил в субботней гонке на «Нордшляйфе» в составе своей команды «Ферстаппен.ком» под 980-м номером. Макс выступал на «Порше Кайман» с двигателем, ограниченным по мощности до 300 л. с., поскольку нидерландец не получил нужную для выступления в классе GT3 на «Нюрбургринге» лицензию. По итогам своего стинта Макс преодолел необходимую для повышения лицензии дистанцию, заняв девятое место в зачёте с отставанием в два круга.