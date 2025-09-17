Скидки
«Это политическая игра». Журналист — про слухи о доминировании нового мотора «Мерседеса»

Обозреватель Racingnews365 Паоло Филисетти в своей статье на сайте издания высказал мысль о том, для чего могли появиться слухи о доминировании нового мотора «Мерседеса» в 2026 году. По мнению автора, их цель — отбить мотивацию инженеров немецкой команды переходить в «Феррари».

«Особенно активный слух, ходивший по паддоку в последние месяцы, заключался в том, что «Мерседес» получит значительное преимущество с их мотором в 2026 году, на фоне стратегических разговоров о том, что «Феррари» значительно отстаёт от конкурентов в этом проекте.

Это сильно отбило у инженеров, представляющих интерес для Скудерии, желание переехать в Маранелло, но всё это часть политической игры, которая разворачивается между ведущими командами уже как минимум год.

Понятно, что ещё больше сюрпризов ожидается в связи со значительными техническими переходами, касающимися не только силовых установок, но и специалистов по аэродинамике и динамике автомобилей, которые могут затрагивать три ведущие команды», — сказано в статье.

