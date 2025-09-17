Скидки
«Кто знает?» Ферстаппен не исключил своего перехода в «Мерседес» в будущем

«Кто знает?» Ферстаппен не исключил своего перехода в «Мерседес» в будущем
Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен ответил на вопрос, видит ли однажды себя в болиде «Мерседеса».

«Станет ли когда-нибудь это место подходящим для меня? Кто знает? Мы посмотрим, как в следующем году будут обстоять дела с новым регламентом», — приводит слова Ферстаппена GPFans.

Напомним, 27-летний Ферстаппен выступает за «Ред Булл» с 2016 года.

Ранее сегодня, 17 сентября, стало известно, что Ферстаппен намерен принять участие в престижной гонке на выносливость «24 часа Нюрбургринга» в 2026 году. В минувшую субботу голландец выступил на «Нордшляйфе» в составе своей команды «Ферстаппен.ком» под 980-м номером. Макс выступал на «Порше Кайман» с двигателем, ограниченным по мощности до 300 л. с., и занял девятое место в зачёте с отставанием в два круга.

