Хэмилтон назвал гонщика, который вдохновляет его на продолжение карьеры в Формуле-1

Семикратный чемпион мира пилот команды «Феррари» 40-летний Льюис Хэмилтон заявил о том, что не планирует в ближайшее время завершать карьеру.

«Я не планирую уходить в ближайшее время. Я по-настоящему ценю тот факт, что Фернандо [Алонсо] продолжает, принимая во внимание, что он старше меня. Я планирую продолжать, пока ему не исполнится 50», — приводит слова Хэмилтона L'Equipe.

Напомним, на Гран-при Италии, который прошёл с 5 по 7 сентября на Национальном автодроме в Монце, Льюис Хэмилтон занял шестое место. В личном зачёте Формулы-1 звёздный англичанин занимает также шестое место с результатом в 117 очков. Команда «Феррари» в Кубке конструкторов находится на втором месте. Лидирует «Макларен» с результатом в 617 очков.