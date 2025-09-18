Ландо Норрис оценил перспективы Колтона Херты закрепиться в Формуле-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал подписание американским гонщиком IndyCar Колтоном Хертой контракта тест-пилота с новоиспечённой командой Формулы-1 «Кадиллак». Ранее оба пилота соревновались вместе в MSA Formula Championship.

«Он отлично управляет разными типами машин, и этим он занимается всю свою жизнь. Он невероятно талантливый гонщик, и мне очень нравилось с ним общаться в детстве, в 2015 году.

Да, ему не будет сложно, потому что он достаточно опытен, чтобы сесть во что угодно и показать скорость. Но быть одним из лучших в Формуле-1 тяжело», — приводит слова Норриса Racingnews365.

Напомним, Колтон Херта выступал в IndyCar с 2019 года и одержал победу в девяти гонках данной серии.