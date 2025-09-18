Албон рассказал, как пилотаж Ферстаппена помог улучшиться «Уильямсу»

Тайско-британский гонщик Формулы-1 Алекс Албон, представляющий «Уильямс», рассказал, как предпочтение четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена («Ред Булл») пилотировать болиды с чувствительной передней частью помогло британской команде стать быстрее.

«Я помню, когда я впервые проехал на «Уильямсе», то подумал, что эта машина намного стабильнее, но она не всегда быстра. В определённых поворотах мы теряли время прохождения круга, скажем так, из-за того, что машина слишком стабильна. Так что мы в некотором роде перешли на более манёвренную машину [с чувствительной передней частью болида] и добились лучшего времени на круге. Я чувствую, что многому научился в этом процессе», — приводит слова Албона Crash.

Алекс выступал вместе с Максом в «Ред Булл» в 2019 и 2020 году.