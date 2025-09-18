Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Албон рассказал, как пилотаж Ферстаппена помог улучшиться «Уильямсу»

Албон рассказал, как пилотаж Ферстаппена помог улучшиться «Уильямсу»
Аудио-версия:
Комментарии

Тайско-британский гонщик Формулы-1 Алекс Албон, представляющий «Уильямс», рассказал, как предпочтение четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена («Ред Булл») пилотировать болиды с чувствительной передней частью помогло британской команде стать быстрее.

«Я помню, когда я впервые проехал на «Уильямсе», то подумал, что эта машина намного стабильнее, но она не всегда быстра. В определённых поворотах мы теряли время прохождения круга, скажем так, из-за того, что машина слишком стабильна. Так что мы в некотором роде перешли на более манёвренную машину [с чувствительной передней частью болида] и добились лучшего времени на круге. Я чувствую, что многому научился в этом процессе», — приводит слова Албона Crash.

Алекс выступал вместе с Максом в «Ред Булл» в 2019 и 2020 году.

Материалы по теме
«Кто знает?» Ферстаппен не исключил своего перехода в «Мерседес» в будущем
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android