Ферстаппен рассказал, что ему нравится в работе с заменившим Хорнера Мекисом

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» рассказал, что ему нравится в работе с новым руководителем коллектива Лораном Мекисом.

«Пока что работать вместе очень приятно. Но за пять-шесть недель не так уж много можно сразу изменить в команде, поэтому важно, что он пришёл, поработав в разных командах, чтобы получить правильное понимание того, как коллективы функционируют. В конце концов мы проанализируем, где можем действовать лучше, в чём мы сильны и что можно улучшить в работе команды — как это делают все.

Что мне также нравится в Лоране, так это подход к техническим вопросам в течение уикенда и после возвращения на базу на содержательных совещаниях, и похоже, что всё это работает хорошо, но машина уже полностью готова для этого года. Так что это не то, что он может легко изменить, но влияние на следующий год и последующие годы, конечно, может быть больше», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365