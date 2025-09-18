Скидки
Джордж Расселл пропустит пресс-конференцию в Баку из-за плохого самочувствия

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл пропустит пресс-конференцию перед стартом Гран-при Азербайджана из-за плохого самочувствия. Об этом сообщила пресс-служба команды, детали не разглашаются.

«К сожалению, Джордж плохо себя чувствует и не появится на трассе сегодня, поскольку отдыхает перед завтрашними заездами», — говорится в сообщении.

Формула-1 Гран-при Азербайджана — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 19 сентября:
11:30. Первая тренировка Гран-при Азербайджана;
15:00. Вторая тренировка Гран-при Азербайджана.

Суббота, 20 сентября:
11:30. Третья тренировка Гран-при Азербайджана;
15:00. Квалификация Гран-при Азербайджана.

Воскресенье, 21 сентября:
14:00. Гонка Гран-при Азербайджана.

