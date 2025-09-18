Скидки
Карлос Сайнс заявил о необходимости введения постоянных стюардов в Формуле-1

Карлос Сайнс заявил о необходимости введения постоянных стюардов в Формуле-1
Испанский гонщик Карлос Сайнс из команды «Уильямс» на медиадне Гран-при Азербайджана заявил о необходимости введения постоянных стюардов в Формулу-1.

«Формула-1 и ФИА согласны с тем, что постоянные стюарды должны стать следующим шагом, когда по крайней мере два из трёх стюардов будут работать каждый уикенд, а один будет сменяться в учебных целях. Нас не должно волновать, кто платит, потому что в этом виде спорта достаточно денег, чтобы выплачивать эти зарплаты, точно так же, как и достаточно денег, чтобы выплачивать зарплаты всем остальным людям.

Так что введение постоянных стюардов — правильное решение, и я не могу поверить, что мы обсуждаем зарплаты. И это помогло бы каждому гонщику понять то, как оцениваются эпизоды, если мы постоянно бы работали с одними и теми же людьми. А когда от уикенда к уикенду присутствуют абсолютно разные люди, то мы не понимаем, дадут штраф или нет.

Кто-то может сослаться на футбол и разнообразие судей там, особенно если кто-то получит два-три штрафа и будет заявлять о том, что стюард его ненавидит», — приводит слова Сайнса издание Racignews365.

