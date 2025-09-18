Скидки
«Мы не торопимся с принятием решения». Марко — о повышении Хаджара в «Ред Булл»

«Мы не торопимся с принятием решения». Марко — о повышении Хаджара в «Ред Булл»
Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал слухи о решении по поводу состава на сезон-2026 в австрийском коллективе и в «Рейсинг Буллз». Напомним, в издании Auto Motor und Sport сообщили, что Исак Хаджар перейдёт в «Ред Булл» в 2026-м.

«Нет, мы всё ещё не торопимся с принятием этого решения. Мы внимательно посмотрим на выступления в следующих гонках, а затем примем решение», — приводит слова Марко oe24.

После 16 этапов в сезоне-2025 «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 239 очков. 230 из них завоевал Макс Ферстаппен, идущий на третьей позиции в личном зачёте.

Ферстаппен рассказал, что ему нравится в работе с заменившим Хорнера Мекисом
