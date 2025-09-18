Марк Маркес может вернуться в «Хонду» после двух сезонов за «Дукати» — Repubblica

32-летний испанский мотогонщик и шестикратный чемпион серии MotoGP Марк Маркес может вернуться в «Хонду» в 2027-м после доминирующего сезона-2025 и предстоящего 2026-го в составе «Дукати», сообщило итальянское издание La Repubblica.

«Маркес выступит за «Дукати» в 2026-м, но что дальше? Говорят, он попрощался бы с Борго Панигале, чтобы вернуться в любимую «Хонду» по настоянию наставника Альберто Пуига, возглавляющего команду. Вопрос чести: японцы поддерживали его в течение четырёх лет после перелома правой руки.

Также много слухов вокруг Баньяи. Пекко находится на грани того, что с ним рассматривают вариант не продлевать контракт. После своего очередного падения в Сан-Марино он закрылся в офисе с инженерами. Поэтому он отказался от общения с журналистами, предпочитая отправить аудиозапись на английском языке, в которой в 100-й раз он говорит: «Извините», и признаёт, что не понял, что произошло на трассе», — говорится в статье издания.