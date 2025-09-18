Серхио Перес заявил о том, что скоро проведёт тесты на машине Ф-1 перед сезоном-2026

35-летний мексиканский гонщик Серхио Перес во время общения с журналистами на бейсбольном матче команды «Лос-Анджелес Доджерс» с «Филадельфией Филлис» рассказал о своей подготовке к сезону 2026 года Формулы-1, который проведёт в составе «Кадиллака».

«На следующей неделе я буду в Шарлотте и в Англии. Для меня важно пилотировать в этом году, особенно для шеи, чтобы моё тело снова адаптировалось к тому, что произойдёт в 2026 году. Я буду тренироваться на симуляторе, и также в планах протестировать машину Формулы-1», — приводит слова Переса издание Racingnews365.

По данным журналистов, мексиканец проведёт тесты на старом болиде «Феррари», поскольку американский коллектив будет пользоваться двигателями итальянского производителя.