«Многое согласовано». Пиастри — о командной тактике «Макларена» после завоевания КК

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из коллектива «Макларен» ответил на вопрос, будут ли вмешиваться в британской команде в борьбу за чемпионство между ним и Ландо Норрисом в случае досрочного завоевания Кубка конструкторов.

— Будет ли команда меньше вмешиваться в вашу борьбу после завоевания Кубка конструкторов?

— Не обязательно из-за титула. У нас снова было много обсуждений о том, как мы хотим организовать гоночную стратегию, и многое из этого останется внутри коллектива. Потому что в конечном счёте, если мы будем раскрывать эти сведения, нас станет очень легко обыграть, ведь все будут знать, что мы собираемся делать. Так что многое уже согласовано между нами, но останется внутри команды, — приводит слова Пиастри издание Racingnews365.