Сайнс рассказал, как удалось добиться пересмотра штрафа на ГП Нидерландов

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс из команды «Уильямс» объяснил, как удалось добиться пересмотра штрафа за инцидент на Гран-при Нидерландов.

«После Зандворта вы видели, что я был очень расстроен всей этой ситуацией [со штрафом], потому что я был твердо убеждён, что мы правы, и стюарды были вполне открыты для обсуждения. Я могу сказать, что был хороший разговор и они осознали, что, возможно, решение было не совсем правильным, и было достаточно механизмов, чтобы возобновить дискуссию. Я думаю, что это позитивный шаг, и тот факт, что они даже воспользовались возможностью отменить назначение штрафных баллов, является хорошим знаком.

Я не говорю, что все случаи и сценарии должны быть одинаковыми, но подобные ситуации были довольно очевидны, и в прошлом были моменты, когда я хотел бы лично побеседовать со стюардами, но команда просто говорила: «Послушайте, мы ничего не добьёмся, потому что нужно предоставить что-то новое и актуальное». Но проблема инцидента в Зандворте, я думаю, в том, что этот штраф был не так очевиден, как могло бы быть, вплоть до интерпретации.

Но по итогу всё было настолько очевидно в тот момент, когда мы представили новые доказательства, что этого было достаточно, чтобы снова начать дискуссию и заставить изменить решение», — приводит слова Сайнса издание Racingnews365.

