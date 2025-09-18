Скидки
Цунода: мой главный приоритет — остаться в «Ред Булл»

Цунода: мой главный приоритет — остаться в «Ред Булл»
Пилот «Ред Булл» японец Юки Цунода заявил, что рассчитывает сохранить место в команде на следующий сезон.

«Я слышал, что появилось много спекуляций, но я не особо слежу за медиа. Не знаю… Я просто продолжаю делать то, что делаю, и сосредотачиваюсь на результате, демонстрируя прогресс в гонках. Мой главный приоритет – остаться здесь.

Где мне нужно прибавить? На длинных дистанциях, особенно сейчас, мне необходимо быть предельно сосредоточенным, учитывая, что я получил повреждения в Монце. Мы с командой упорно трудились, чтобы понять проблему, определяющую темп на длинной дистанции», — сказал Цунода на пресс-конференции.

В «Ред Булл» почти определились с составами на сезон-2026. Юниор перейдёт в Ф-1 — AMuS
