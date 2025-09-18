Ферстаппен: проехать «24 часа Нюрбургринга» — моя мечта

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своём выступлении на легендарной немецкой трассе «Нордшляйф» в минувшие выходные.

Напомним, нидерландец получил лицензию для класса GT3, что позволит ему выступить на «24 часах Нюрбургринга» в 2026 году.

«Там очень хорошая атмосфера, много фанатов гонок на выносливость. Это своего рода моё хобби – гоняться в других видах. Моя мечта – наконец проехать 24-часовую гонку, и я знал, что нужна лицензия. Это была идеальная возможность», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции.

Ферстаппен выехал на «Северную петлю» для получения лицензии