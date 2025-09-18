Помимо Расселла, в Баку заболели ещё несколько человек из паддока — SoyMotor

Испанское издание SoyMotor сообщило о том, что на Гран-при Азербайджана, помимо британского гонщика Формулы-1 Джорджа Расселла из команды «Мерседес», который пропустит медиадень сегодня, 18 сентября, заболели ещё несколько человек из паддока.

По данным журналистов, конкретный вирус, которым заболели представители Формулы-1, до сих пор не называется, а эпицентром его распространения может быть отель, в котором проживает большая часть персонала.

Первая практика 17-го этапа сезона-2025 Гран-при Азербайджана состоится в пятницу, 19 сентября, в 11:30 по московскому времени. Вторые свободные заезды в этот же день, в 15:00.