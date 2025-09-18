Скидки
Шарль Леклер может установить антирекорд Формулы-1 на Гран-при Азербайджана

Комментарии

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер может установить антирекорд Формулы-1 на предстоящем Гран-при Азербайджана.

Напомним, Леклер выигрывал поул в Баку последние четыре года, однако ни разу не сумел победить в гонке. Если это случится в пятый раз, монегаск станет «рекордсменом» по данному показателю для одного этапа.

Формула-1 Гран-при Азербайджана — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 19 сентября:
11:30. Первая тренировка Гран-при Азербайджана;
15:00. Вторая тренировка Гран-при Азербайджана.

Суббота, 20 сентября:
11:30. Третья тренировка Гран-при Азербайджана;
15:00. Квалификация Гран-при Азербайджана.

Воскресенье, 21 сентября:
14:00. Гонка Гран-при Азербайджана.

