Хаджар — о слухах про переход в «Ред Булл»: у меня есть дела важнее, чем листать соцсети

Пилот «Рейсинг Буллз» француз Исак Хаджар прокомментировал слухи о своём переходе в «Ред Булл» в 2026 году.

«Не знаю… Мне всё равно, правда. У меня было около пяти дней выходных. И дела важнее, чем листать социальные сети», — сказал Хаджар на пресс-конференции в Баку.

Исаку Хаджару 20 лет. Француз, вице-чемпион Формулы-2 в сезоне-2024, дебютировал в «Королевских гонках» в 2025 году. В августе на Гран-при Нидерландов впервые поднялся на подиум, финишировав третьим.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос о переходе Хаджара в «Ред Булл».

