«Шанс один на 10 млн». Алонсо — о сходе на Гран-при Италии

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» высказался о своём сходе на Гран-при Италии.

«Они сказали мне об этом в понедельник или во вторник после гонки, и я знаю, что это произошло не из-за бордюра, а из-за повреждения подвески. Причина этого не была связана с ошибкой при производстве; это было просто невезение, так как камень попал в ту её часть, которая оказалась недостаточно прочной, но сейчас мы ничего не можем поделать, и, к сожалению, это было, скорее, невезение.

Это часть машины, которая всегда будет видна с внешней стороны, и, хоть в болид постоянно попадают какие-то предметы, я всё равно думаю, что это один случай из 10 млн, поэтому я надеюсь, что в следующих 10 млн гонок у меня не будет подобной неудачи. Такие вещи могут случиться, и я помню, как в 2022 году у «Альпин» машина была неплохой и у меня было 12 сходов и два финиша на пятом и шестом местах, так что мы потеряли где-то 55-60 очков, а в этом году, я думаю, мы потеряли около 22.

Так что жаль, что мы не можем достойно финишировать в гонках, когда претендуем на очки, но потом, когда наш темп очень медленный, то у нас обычно всё идет гладко, пока после клетчатого флага мы не видим, что не получили никаких очков. Но так оно и есть, такова природа спорта, и, пока в следующем году у нас будет хорошая машина, нам будет сопутствовать удача. Мы не просим удачи, но её присутствие — это нормально», — приводит слова Алонсо издание Racingnews365.