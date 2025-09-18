«Я не заслужил второе место». Пиастри — о скандальной рокировке в Монце

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о применении командной тактики на Гран-при Италии.

«Отдал бы я позицию, если бы речь шла о победе? Но она же не шла. Да, вероятно, ситуация была бы сложнее, но не знаю, был бы исход иным. Как бы там ни было, я не планирую оказываться в такой ситуации.

Важным фактором был не только медленный пит-стоп (Норриса. — Прим. «Чемпионата»), но и порядок, в котором мы заезжали в боксы. Именно это было определяющим. Но я не могу говорить о других сценариях, к тому же невозможно предсказать все без исключения варианты развития событий. Но мы согласны с таким подходом, уважаем решения команды и доверяем ей.

Лично для меня главным было то, что в Монце я заслужил финиш на третьем месте. Второго места я не заслужил. Порой у меня была скорость, но в целом в тот уикенд я был недостаточно быстр. Это для меня главное, и именно на этом я сконцентрируюсь», — сказал Пиастри на пресс-конференции.