Team Penske назвала пилота, который заменит двукратного чемпиона IndyCar

Команда Team Penske, выступающая в серии IndyCar, объявила о том, что вместо Уилла Пауэра, который покинул коллектив по окончании сезона-2025, автомобиль №12 в 2026 году будет пилотировать 23-летний американец Дэвид Малукас.

«Выступать за Team Penske — это цель любого молодого пилота, и для меня большая честь быть тем, кому суждено воплотить эту мечту в реальность, — сказал Малукас. — Уилл Пауэр — легенда нашего спорта, а автомобиль №12 — один из наиболее узнаваемых на стартовой решётке. Пилотировать эту машину — большая ответственность, но я рассматриваю её как возможность, потому что знаю, что это одна из лучших команд в паддоке».

«Мы рады приветствовать Дэвида Малукаса в качестве пилота машины № 12. Уверены, что команда предоставит Дэвиду всё необходимое, чтобы сделать следующий шаг в карьере», — добавил Роджер Пенске.

Дэвид Малукас — американский гонщик с литовскими корнями. Его родители эмигрировали в США в 1991 году, а сам Дэвид родился в 2001-м. В IndyCar Малукас дебютировал в 2022 году, и уже тогда, выступая за Dale Coyne Racing, завоевал свой первый подиум. Сезон-2025 гонщик провёл в AJ Foyt Racing, команде, входящей в технический альянс с Team Penske. Этот год стал для Малукаса самым успешным в IndyCar — он стал 11-м по итогам сезона, а также завоевал второе место в «500 милях Индианаполиса».

Напомним, Уилл Пауэр выступал за Team Penske с 2009 года — австралиец дважды становился чемпионом и одержал в составе команды 45 побед, в том числе в «Инди-500» 2018 года. С 2026 года Пауэр будет выступать в IndyCar за Andretti Global, где заменит переходящего в Формулу-2 Колтона Херту.

