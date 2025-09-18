Скидки
Пиастри: реверсивная решётка — последнее, что мы хотим видеть в Формуле-1

Аудио-версия:
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о возможности применения реверсивной решётки в Формуле-1.

«Это может показаться очевидным, но я считаю, что реверсивная решётка — плохая идея. Это последнее, что нужно Формуле-1. Это последнее, что мы хотим видеть, – никому из нас не хочется, чтобы результаты гонок определялись подобными вещами.

У нас в Формуле-1 есть глобальная вещь, победа в чемпионате. В то же время в Формуле-2 и Формуле-3 основная задача гонщика – хорошо показать себя. Показать, почему ты достоин перейти в главный чемпионат, Формулу-1. Ты должен показать конкретные качества и умения – показать людям из Ф-1, что ты умеешь, вне зависимости от конечных результатов. А в Формуле-1 нет следующей ступени для перехода куда-то выше», — приводит слова Пиастри RaceFans.

«Я не заслужил второе место». Пиастри — о скандальной рокировке в Монце
