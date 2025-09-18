Скидки
Уникальная Lamborghini выставлена на аукцион. За неё хотят более € 3 млн

Lamborghini Pregunta
Аудио-версия:
Комментарии

На аукцион Broad Arrow, который пройдёт в бельгийском городе Кнокке-Хейст 10 октября, выставлен автомобиль Lamborghini Pregunta, выпущенный в 1998 году в единственном экземпляре. Отмечается, что это последний концепт, представленный Lamborghini до поглощения марки компанией Audi.

Lamborghini Pregunta

Lamborghini Pregunta

Фото: broadarrowauctions.com

Lamborghini Pregunta создан на базе модели Diablo и оснащён 5,7-литровым двигателем Lamborghini V12 мощностью 537 л. с. Кузов Pregunta создан Carrosserie Heuliez-Torino под руководством директора компании Марка Дешана и выполнен из карбона.

Lamborghini Pregunta

Lamborghini Pregunta

Фото: broadarrowauctions.com

До 100 км/ч Lamborghini Pregunta разгоняется за 3,9 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 333 км/ч. Также отмечается, что при старте с места автомобиль преодолевает километр дистанции за 20 секунд.

Lamborghini Pregunta

Lamborghini Pregunta

Фото: broadarrowauctions.com

Ожидаемая стоимость лота — € 2,5-3,5 млн.

Отметим, что на этом же аукционе на торги будет выставлен гиперкар Aston Martin Valkyrie экс-пилота Формулы-1 Даниэля Риккардо.

Mercedes-Benz Айртона Сенны с автографом Ники Лауды выставлен на аукцион
