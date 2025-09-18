Монтойя спрогнозировал, когда Ферстаппен окажется в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя считает, что переход четырёхкратного чемпиона, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Феррари» — дело времени.

«Думаю, Макс окажется за рулём «Феррари», но, скорее всего, лет через пять или шесть. В какой-то момент у него появится шанс на подобное, но не сейчас. Но всё же, вероятно, он окажется в «Феррари».

Удивлюсь, если этот переход не состоится. Если, конечно, «Ред Булл» не сделает что-то потрясающее. Мне кажется, Ферстаппен повзрослел, показал себя зрелым в этом году, он более спокоен. Вспышек гнева меньше. Но связано ли это с тем, что психологически он готовится к чему-то другому?

Очевидно, что следующий шаг для него — переход в «Мерседес», но затем обязательно в «Феррари». Но если следующий сезон станет для «Ред Булл» катастрофой, Макс может уйти куда раньше. Заранее не угадаешь, какое решение будет правильным, когда разные команды могут сделать заметный скачок вперёд», — приводит слова Монтойи GPBlog.