Хэмилтон рассказал об ожиданиях от Гран-при Азербайджана

Аудио-версия:
Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о предстоящем Гран-при Азербайджана и рассказал о своих ощущениях от машины итальянской команды.

«Победа — это маловероятно, учитывая, что большую часть сезона я финишировал на шестом, седьмом и восьмом местах. Хотелось бы в какой-то момент подняться на подиум для команды, ведь у Шарля их было четыре или пять.

Я настроен оптимистично в преддверии уикенда. Чувствую, что нашёл пару вещей, и теперь мне нужно поработать над их реализацией. Поэтому я очень надеюсь, что этот уикенд станет началом этого пути.

В эти выходные я буду пилотировать машину, которая сильно отличается от той, на которой я когда-либо ездил раньше, поэтому мне не терпится узнать, каковы будут ощущения и чего я смогу от неё добиться. Эта машина сильно отличается от тех, которые я пилотировал в Баку ранее. Думаю, у этой машины гораздо лучше механическое сцепление. И поведение машины намного мягче, чем то, что я испытывал ранее», — приводит слова ЛЬюиса Хэмилтона Crash.

