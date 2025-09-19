Скидки
Марко: у Ферстаппена и Хаджара есть контракты на 2026 год

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о сроках принятия решения по контрактам пилотов на 2026 год.

«Мы намеренно откладываем решение этого вопроса по контрактам на конец октября. Может быть, и на более поздний срок. Нам нужно получить как можно больше данных для сравнения. Что я могу подтвердить — наличие контрактов у Ферстаппена и Хаджара. Но вопрос состава пилотов остаётся открытым для обеих команд.

С момента повышения у Лорана Мекиса было много дел, так что у него пока просто не было времени детально проработать все вопросы с Юки Цунодой. Но мы все ещё продолжаем возлагать надежду на Юки. Его цель – как можно чаще набирать очки в оставшихся гонках сезона. А там посмотрим, какими окажутся наши планы на следующий сезон», — приводит слова Марко RacingNews365.

