Бриаторе: никогда не разговаривал с Боттасом по поводу контракта на сезон-2026

Исполнительный советник команды Формулы-1 «Альпин» Флавио Бриаторе высказался об общении с будущими пилотами «Кадиллака» Серхио Пересом и Валттери Боттасом.

«Я никогда не разговаривал с Боттасом по поводу контракта на сезон-2026. Но, думаю, слухи о возможном переходе в «Альпин» помогли ему подписать контракт с «Кадиллаком».

Что до Переса, то Серхио действительно мне звонил. Он спрашивал о планах команды. Но он мне сразу же сказал, что он близок к подписанию контракта с «Кадиллаком». Я же на момент разговора не мог предложить ему ничего конкретного», — приводит слова Бриаторе Crash.

Напомним, ранее сообщалось, что оба пилота могут вести переговоры с «Альпин», однако в конечном итоге оба подписали контракты с «Кадиллаком».

Перес и Боттас признаны сильнейшей парой пилотов новой команды Формулы-1 — The Race
