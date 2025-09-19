Эксперт сообщил, что «Феррари» смогла решить одну из самых больших проблем Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок высказался о проблемах, с которыми столкнулся семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в «Феррари».

«Один из инженеров, с которым я работал в GP2, а теперь он работает в «Феррари», рассказал мне о работе, которую они проделали с Льюисом. Всю карьеру в «Мерседесе» и «Макларене» Льюис использовал тормоза Carbon Industrie. Как мы знаем, ещё со времён картинга торможение стало для него сильной стороной, и он уделяет этому особое внимание, добиваясь высоких результатов.

Смена тормозов на Brembo дала ему другие ощущения. Они менее цепкие. Они потратили много времени, пытаясь дать Льюису ощущения, которые ему более привычны, чтобы он стал более уверенным. И, как было сказано, они сделали несколько очень важных шагов в правильном направлении», — сказал Чандхок в эфире подкаста Sky Sports.