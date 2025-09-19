Скидки
«Потрясающие эмоции». Пиастри сравнил борьбу за Кубок конструкторов в 2024-м и в 2025-м

«Потрясающие эмоции». Пиастри сравнил борьбу за Кубок конструкторов в 2024-м и в 2025-м
Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», сравнил борьбу за Кубок конструкторов в 2024-м и в этом году.

«Борьба за титул в 2024-м? Я думаю, эти сезоны сильно отличаются. Этот год — абсолютно другой. Прошлый сезон завершился финальной гонкой, которая также была довольно насыщенной. А в этом году, думаю, машина явно стала на уровень лучше. Команда выступала очень хорошо. В этом сезоне у меня гораздо больше ощущения неизбежности титула, потрясающие эмоции.

Это свидетельствует о напряжённой работе всех сотрудников команды, и я — счастливчик, которому в конце концов довелось сесть за руль этой машины. Так что да, это свидетельство усердной работы каждого из нас, и мы очень, очень гордимся всеми», — приводит слова Пиастри издание Racingnews365.

