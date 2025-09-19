Скидки
«Кадиллак» требует $ 70 млн от титульного спонсора в Формуле-1 — Sport Busines

«Кадиллак» требует $ 70 млн от титульного спонсора в Формуле-1 — Sport Busines
Комментарии

Руководство команды Формулы-1 «Кадиллак» требует сумму в $ 70 млн от компании, которая захочет стать титульным спонсором при дебюте американского коллектива в «Королевских гонках», сообщило издание Sport Busines.

Согласно отчёту журналистов, команда «Кадиллак» вышла на рынок в поисках и других спонсорских позиций. В дополнение к титульному спонсору, она также стремится найти премиального партнёра. Для этого, как сообщается, компания сотрудничает с рядом агентств, стремясь расширить свои ряды, в число которых уже входят Tommy Hilfiger и Jim Beam.

Пилотами «Кадиллака» в 2026-м станут Валттери Боттас и Серхио Перес.

Серхио Перес заявил о том, что скоро проведёт тесты на машине Ф-1 перед сезоном-2026
Комментарии
