«Склонен к искусству». Льюис Хэмилтон объяснил, почему продал свою коллекцию автомобилей

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», объяснил, почему продал всю свою коллекцию автомобилей, оцениваемую в € 15 млн.

Коллекция Льюиса включала в себя два лимитированных спорткара LaFerrari, гиперкар Mercedes-AMG в стиле Формулы-1 и ультра-редкий McLaren F1, купленный за сумму в районе € 12,627 млн в 2017 году.

«У меня больше нет машины. Я избавился от всех своих автомобилей. Сегодня я больше склонен к искусству. Если бы мне пришлось сейчас покупать себе машину, это была бы F40. В том числе потому, что это прекрасное произведение искусства», — приводит слова Хэмилтона издание RMC Sport.