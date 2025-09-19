Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Первая практика Ф-1 в Баку прервана из-за проблем с бордюром

Первая практика Ф-1 в Баку прервана из-за проблем с бордюром
Комментарии

Первая практика 17-го этапа Формулы-1 Гран-при Азербайджана была прервана из-за проблем с бордюром.

Фото: Кадр из трансляции

Пилот команды «Уильямс» Карлос Сайнс при атаке бордюра выдернул часть уплотнителя, потом маршалы убрали этот уплотнитель, а потом ещё проверяли, как себя ведёт бордюр без этого уплотнителя

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Свободная практика 1
19 сентября 2025, пятница. 11:30 МСК
Идёт

После 16 проведённых Гран-при лидером сезона является австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на его счету — 324 очка. На втором месте его напарник Ландо Норрис — 293. Британская команда по итогам этапа в Азербайджане может досрочно завоевать Кубок конструкторов.

Чемпионат проводит прямую онлайн-трансляцию тренировки.

Материалы по теме
Как устроена Формула-1: правила и основные термины
Как устроена Формула-1: правила и основные термины
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android