Первая практика Ф-1 в Баку прервана из-за проблем с бордюром

Первая практика 17-го этапа Формулы-1 Гран-при Азербайджана была прервана из-за проблем с бордюром.

Фото: Кадр из трансляции

Пилот команды «Уильямс» Карлос Сайнс при атаке бордюра выдернул часть уплотнителя, потом маршалы убрали этот уплотнитель, а потом ещё проверяли, как себя ведёт бордюр без этого уплотнителя

После 16 проведённых Гран-при лидером сезона является австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на его счету — 324 очка. На втором месте его напарник Ландо Норрис — 293. Британская команда по итогам этапа в Азербайджане может досрочно завоевать Кубок конструкторов.

Чемпионат проводит прямую онлайн-трансляцию тренировки.