Норрис — лучший в первой практике ГП Азербайджана, Пиастри — 2-й, Цунода выше Ферстаппена

В пятницу, 19 сентября, в Баку прошла первая практика 17-го этапа Формулы-1 Гран-при Азербайджана. Лучшее время показал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Второй результат — у его австралийского напарника Оскара Пиастри. Третий — представитель Монако Шарль Леклер («Феррари»).
Гран-при Азербайджана. Первая тренировка
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:42.704.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.310.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.552.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.553.
5. Алекс Албон («Уильямс») +0.859.
6. Юки Цунода («Ред Булл») +1.034.
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.086.
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.155.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.199.
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.271.
11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.281
12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.282.
13. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.383.
14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.383.
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.435.
16. Оливер Берман («Хаас») +1.447.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.625.
18. Эстебан Окон («Хаас») +1.735.
19. Франко Колапинто («Альпин») +2.595.
20. Пьер Гасли («Альпин») +2.714.