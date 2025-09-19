Норрис — лучший в первой практике ГП Азербайджана, Пиастри — 2-й, Цунода выше Ферстаппена

В пятницу, 19 сентября, в Баку прошла первая практика 17-го этапа Формулы-1 Гран-при Азербайджана. Лучшее время показал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Второй результат — у его австралийского напарника Оскара Пиастри. Третий — представитель Монако Шарль Леклер («Феррари»).

Гран-при Азербайджана. Первая тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:42.704.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.310.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.552.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.553.

5. Алекс Албон («Уильямс») +0.859.

6. Юки Цунода («Ред Булл») +1.034.

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.086.

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.155.

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.199.

10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.271.

11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.281

12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.282.

13. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.383.

14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.383.

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.435.

16. Оливер Берман («Хаас») +1.447.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.625.

18. Эстебан Окон («Хаас») +1.735.

19. Франко Колапинто («Альпин») +2.595.

20. Пьер Гасли («Альпин») +2.714.