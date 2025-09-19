Алонсо: если болид в 2026-м будет хорошим, то это, возможно, мой последний год в Формуле-1

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», высказался о возможном завершении карьеры.

— Насколько на данном этапе вашей спортивной карьеры вас мотивирует изменение правил в 2026 году?

— Очень, поскольку я знаю, что это мой последний шанс. Это дифференциальный фактор. Другие изменения в регламенте я рассматривал просто как факт, надеясь, что всё пройдёт хорошо, и моя команда правильно интерпретирует регламент, а у меня будет быстрая машина. Но теперь это другое, поскольку это последнее изменение правил, с которым я собираюсь столкнуться, и это последний шанс попытаться выиграть ещё один Гран-при, насладиться хорошими вещами, подняться на подиум и бороться за чемпионство. На перемены 2026 года возлагаются большие надежды. Хотя это не более или менее сильное изменение с точки зрения нововведений, чем предыдущие, но для меня эмоционально это очень важное изменение.

— От чего зависит, что 2026 год станет вашим последним сезоном в Формуле-1?

— Это зависит от того, как я буду себя чувствовать в следующем году, от того, как я себя чувствую физически и морально. Но не знаю. Теперь у меня нет чёткой идеи. Если машина будет хорошей, то, скорее всего, это был бы мой последний год, — приводит слова издание AS.