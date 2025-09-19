Фестиваль экстремального спорта «Уличный драйв» пройдёт в Москве. Выступит рэпер Xzibit

27 сентября в олимпийском комплексе «Лужники» пройдёт фестиваль «Уличный драйв» — крупнейшее событие столицы в сфере экстремального спорта. Фестиваль объединит показательные выступления, фан-встречи с титулованными райдерами и спортсменами. Среди участников — представители более 15 стран, включая Австралию, Бельгию, Бразилию, Испанию, Италию, Колумбию, ОАЭ, Перу, США, Францию, Чехию, Швецию, ЮАР и Японию. Организатором мероприятия выступает Департамент спорта города Москвы.

В программе фестиваля — показательные выступления по 11 дисциплинам: BMX, FMX, самокатный и роллерный спорт, флетленд, стандрайдинг, гидрофлай, скейтбординг, паркур, воркаут, брейк-данс. Гостей мероприятия ждёт насыщенная программа: мастер-классы от титулованных райдеров и известных спортсменов, а также любительские соревнования по BMX, самокатному и роллерному спорту, брейк-дансу, памп-треку и другим экстремальным видам спорта.

«Уличный драйв — это по-настоящему новый уровень экстремальных соревнований. Впечатляет и состав участников: к нам приедут лучшие экстремалы из более чем 15 стран. Благодаря этому фестиваль прочно закрепит Москву на мировой карте экстремального спорта», — отметил Алексей Колесников, основоположник FMX в России и многократный участник чемпионатов мира.

Завершится мероприятие концертом с участием популярных российских и зарубежных артистов, среди которых Xolidayboy, группа «Кипелов» и Xzibit.

Для проведения фестиваля территория олимпийского комплекса будет переоборудована под зоны для экстремальных дисциплин. Вдоль Большой спортивной арены и на прилегающих площадках появятся трамплины и специальные конструкции для показательных выступлений. Особое место займет «Царь-рампа» — крупнейшая в Европе рампа для роллеров, скейтбордистов и BMX-райдеров.

Фестиваль начнется в 12:00. Вход свободный. Все подробности о площадках, активностях и расписании будут доступны на сайте.