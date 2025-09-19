Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кроуфорд выиграл квалификацию Ф-2 в Азербайджане, Станек устроил опасную аварию в конце

В пятницу, 19 сентября, в Баку, Азербайджан, состоялась квалификация 12-го этапа Формулы-2 в сезоне-2025. Поул завоевал американский гонщик команды «ДАМС» Джек Кроуфорд. Второе время показал итальянский пилот «Инвикты» Леонардо Форнароли. Третий — итальянец Габриеле Мини («Према»).

В конце сессии чех Роман Станек («Инвикта») проехал мимо поворота и при возвращении влетел в бок Джона Беннета («Ван Амерсфорт Рейсинг»), вызвав красные флаги. Оба болида разбиты.

Фото: Кадр из трансляции

Формулы-2. Азербайджан. Квалификация

1. Джек Кроуфорд («ДАМС») — 1:54.791.

2. Леонардо Форнароли («Инвикта») +0.019.

3. Габриеле Мини («Према») +0.399.

4. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0.604.

5. Алекс Данн («Роден») +0.778.

6. Люк Браунинг («Хайтек») +0.778.

7. Пепе Марти («Кампос») +0.785.

8. Мартин Стенсхорн («Трайдент») +0.847.

9. Роман Станек («Инвикта») +0.885.

10. Себастьян Монтойя («Према») +1.018.