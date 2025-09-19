Скидки
«С Жилем мы бы не выиграли КК». Ди Монтедземоло — о Леклере и Вильнёве

Аудио-версия:
Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло высказался о легендарном гонщике Жиле Вильнёве и пилоте итальянцев Шарле Леклере.

«Совершенно очевидно, что Леклер — очень хороший гонщик. Но он тоже становится свидетелем того, что проходят годы, хотя он ещё очень молод и видит, как побед достигают пилоты его поколения, такие как Норрис или Пиастри. И я понимаю, у него есть определённое разочарование в том, что у него нет доминирующего болида.

Вильнёв был совсем другим. С Жилем я никогда не работал, но он не был гонщиком, с которым можно было бы выиграть чемпионат мира. У него был темперамент, который мог привести к его победе во многих Гран-при, но затем он мог перестараться и ошибался. Леклер же сегодня, с неконкурентоспособной машиной, вынужден выжимать максимум от первого до последнего круга: он очень хороший гонщик, но ему необходима машина, которая, наконец, выведет его на тропу побед, ведь он этого заслуживает», — сказал ди Монтедземоло изданию Sky Sports.

