Хэмилтон — лучший во 2-й практике ГП Азербайджана, Леклер — второй, Расселл — третий

В пятницу, 19 сентября, в Баку прошла вторая практика 17-го этапа Формулы-1 Гран-при Азербайджана. Лучшее время показал семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон («Феррари»). Его напарник Шарль Леклер — второй. Третий результат у британца Джорджа Расселла («Мерседес»).
Гран-при Азербайджана. Вторая тренировка
1. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:41.293.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.074.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.477.
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.486.
5. Оливер Берман («Хаас») +0.598.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.609.
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.696.
8. Эстебан Окон («Хаас») +0.874.
9. Алекс Албон («Уильямс») +0.884.
10. Ландо Норрис («Макларен») +0.906.
11. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.962.
12. Оскар Пиастри («Макларен») +1.002.
13. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.150.
14. Юки Цунода («Ред Булл») +1.151.
15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.268.
16. Пьер Гасли («Альпин») +1.381
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.478.
18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.527.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.674.
20. Франко Колапинто («Альпин») +2.029.