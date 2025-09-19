Хэмилтон — лучший во 2-й практике ГП Азербайджана, Леклер — второй, Расселл — третий

В пятницу, 19 сентября, в Баку прошла вторая практика 17-го этапа Формулы-1 Гран-при Азербайджана. Лучшее время показал семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон («Феррари»). Его напарник Шарль Леклер — второй. Третий результат у британца Джорджа Расселла («Мерседес»).

Гран-при Азербайджана. Вторая тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:41.293.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.074.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.477.

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.486.

5. Оливер Берман («Хаас») +0.598.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.609.

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.696.

8. Эстебан Окон («Хаас») +0.874.

9. Алекс Албон («Уильямс») +0.884.

10. Ландо Норрис («Макларен») +0.906.

11. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.962.

12. Оскар Пиастри («Макларен») +1.002.

13. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.150.

14. Юки Цунода («Ред Булл») +1.151.

15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.268.

16. Пьер Гасли («Альпин») +1.381

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.478.

18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.527.

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.674.

20. Франко Колапинто («Альпин») +2.029.