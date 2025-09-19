Леклер, Синнер и игроки «Манчестер Сити» — жертвы кражи данных Китаем работы мозга — AS

Пилот Формулы-1 Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек и футболисты «Манчестер Сити» могли стать жертвами военных организаций, связанных с правительством Китая, по краже данных активности мозга атлетов, сообщило испанское издание AS.
В исследовании Hunterbrook Media и журналиста Пабло Торре спортсмены неосознанно могли передать свои данные мозговых волн при использовании специальной повязки на голову от FocusCalm, производящейся в Китае.
Ранее журналист Пабло Торре сделал громкое разоблачение в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) относительно контракта звёздного форварда Кавая Леонарда с клубом «Лос-Анджелес Клипперс».