Авто Новости

Леклер, Синнер и игроки «Манчестер Сити» — жертвы кражи данных Китаем работы мозга — AS

Пилот Формулы-1 Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек и футболисты «Манчестер Сити» могли стать жертвами военных организаций, связанных с правительством Китая, по краже данных активности мозга атлетов, сообщило испанское издание AS.

В исследовании Hunterbrook Media и журналиста Пабло Торре спортсмены неосознанно могли передать свои данные мозговых волн при использовании специальной повязки на голову от FocusCalm, производящейся в Китае.

FocusCalm — это система, сочетающая EEG-повязку для измерения активности головного мозга и одноимённое приложение для улучшения концентрации и расслабления с помощью нейрообратной связи. Технология использует игры, медитации и упражнения для тренировки ума, помогая научиться сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях.

Ранее журналист Пабло Торре сделал громкое разоблачение в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) относительно контракта звёздного форварда Кавая Леонарда с клубом «Лос-Анджелес Клипперс».

